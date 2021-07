Niente festa a San Giacomo, la montagna di Villadossola

Salta, per il secondo anno di fila, la festa di San Giacomo. Una festa che è nella tradizione per Villadossola, che considera quella la montagna simbolo della città. A San Giacomo (1324 metri) da sempre si fa festa l’ultima domenica di luglio. E’ sempre stato così. Ma il covid ha stravolto le usanze e da due anni la festa non si fa.

Certo non sarà vietato salire all'alpe San Giacomo. Alcuni lo faranno per dimostrare simbolicamente l’attaccamento alla montagna. E così sarà anche domenica25 luglio.