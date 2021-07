L'Ensemble Pecelli ospite della Stagione Musicale Anzinese

Questa sera alle ore 21.00 ad Anzino, presso il parco di Villa Titoli, prosegue la Stagione Musicale Anzinese, iniziativa culturale dell'Istituto Pubblico di Anzino per l'estate 2021.

Si esibirà in quell'occasione l'Ensemble Pecelli, formazione che prende il nome dal suo fondatore e animatore, il M. Andrea Pecelli.



Andrea Pecelli ha compiuto gli studi musicali sotto la guida di Rocco Filippini al Conservatorio “G. Verdi” di Milano ed all’Accademia W. Stauffer di Cremona. Dopo aver vinto il Premio Internazionale “Calpurnia” al Festival delle Nazioni di Città di Castello, si è dedicato alla musica da camera, fondando nel 1995 il Milano Cello Quartet. Con tale formazione e come ospite dell’ensemble di musica contemporanea Sentieri Selvaggi di Milano ha effettuato concerti per le maggiori stagioni musicali italiane. Collaboratore per anni dell’Orchestra da Camera di Mantova, dell’Orchestra di Brescia e Bergamo, della Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario (dal 2000 ad oggi) e, per concorso, delle Orchestre Nazionali della RAI e dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Primo violoncello dell’Orchestra G.Cantelli, Milano Classica, Orchestra Stabile di Bergamo e, dal 2007 al 2011, dell’Orchestra Sinfonica del VCO. Attualmente è Direttore Artistico dell’Associazione Orchestra e dell’Orchestra da Camera di Domodossola, da lui fondate. Svolge attività cameristica in duo con Federica Zoppis ed in trio con Marco Rainelli e Simone Margaroli. E’ titolare della cattedra di violoncello e di musica d’insieme per archi presso il Liceo Musicale di Omegna (dal 2011 ad oggi) in qualità di vincitore di concorso nazionale, regione Piemonte, 1° classificato.

Questo evento si colloca nella direzione scelta dall'Istituto Pubblico di Anzino di coinvolgere diverse location del piccolo borgo anzaschino solitamente non visibili al pubblico. In particolare le ville del paese, retaggio della ricchezza accumulata dagli abitanti emigrati a Roma nei secoli passati, sono luoghi di grandissimo interesse e fascino.



Questo evento vedrà protagonista, assieme all'Ensemble Pecelli, il parco di Villa Titoli, una delle più eleganti dimore del borgo, gentilmente messa a disposizione dagli attuali proprietari, sempre sensibili alle iniziative dell'ente.



In caso di maltempo la manifestazione si terrà presso il locale santuario di S. Antonio di Padova alla medesima ora.



Il concerto, come accennato, rientra fra le iniziative organizzate dall’Istituto Pubblico di Anzino nell’ambito della Stagione Musicale Anzinese, un cartellone di eventi concertistici che animano l’estate del piccolo borgodella Valle Anzasca, rese possibili grazie al sostegno economico dellaFondazione Comunitaria del VCO.

“L’iniziativa rientra tra gli scopi fondativi dell’associazione, nata nel 1832 a Roma ad opera di emigranti del paese, che opera a favore dello sviluppo sociale, culturale e civile del paese e della comunità”, come spiega il presidente Mattia Frisa.

L’appuntamento è per sabato 24 alle ore 21.00 presso il parco di Villa Titoli in località Fondovilla ad Anzino (via della fontana); l’Istituto Pubblico raccomanda il rispetto delle norme sanitarie vigenti.

L’Istituto ricorda inoltre che è sempre possibile sostenere l’iniziativa della stagione musicale con con donazioni tramite bonifico bancario e PayPal, ma anche con la semplice condivisione e diffusione delle iniziative.