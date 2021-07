Sulla Domodossola-Novara aumentano i treni Hupac e i disagi per il rumore

Cresce il numero di treni Hupac in transito sulla linea Domodossola-Novara. Con conseguente aumento della rumorosità del traffico, specialmente nelle ore notturne. E per questo Gianni Morandi, sindaco di Gravellona, sollecitato dalle ripetute segnalazioni dei suoi concittadini, ha chiesto all'onorevole Alberto Gusmeroli la convocazione del Comitato dei sindaci per i pendolari ed il territorio.

"Non abbiamo più avuto nessun aggiornamento sullo stato degli interventi di installazione delle barriere antirumore sulla linea ferroviaria Domodossola-Novara- spiega Morandi- e per questo credo sia arrivata l'ora di convocare il comitato per affrontare i disagi degli abitanti residenti nelle zone attraversate da questo traffico. Già Arpa, con documenti ufficiali, aveva dimostrato il peggioramento delle condizioni, con rilievi fonometrici che avevano confermato il livello di allarme di inquinamento acustico nel territorio di Gravellona. In attesa di conoscere il cronoprogramma per l'installazione dei pannelli, che però sarà di diversi anni, ritengo opportuno mettere in atto da subito una sensibile diminuzione della velocità dei convogli nei centri abitati della tratta. Non ritengo accettabile che il legittimo utilizzo della linea per fini commerciali possa generare un livello cosi alto di disagio per i cittadini peggiorando il loro livello di qualità della vita. Sono certo che l'onorevole Gusmeroli, da sempre attento e sensibile sul tema -conclude Morandi- convocherà presto il comitato".