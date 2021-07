Macugnaga, Mattia Marone correrà per la carica di sindaco della Perla del Rosa

Il Comune di Macugnaga è prossimo al cambio dell’Amministrazione Comunale.

La pandemia ha fatto slittare la data delle elezioni da maggio al prossimo autunno.

In un primo tempo si pensava che il giorno prescelto per le elezioni fosse domenica

10 ottobre ma ora si ipotizza addirittura un anticipo causato da una possibile recrudescenza della variante Delta.



Fra tante voci a Macugnaga c’è comunque una certezza: Mattia Marone, imprenditore turistico commerciale, si presenterà quale candidato sindaco alla guida di una lista eterogenea composta da persone, giovani e meno giovani, ma tutte accomunate dalla voglia di impegnarsi per il bene del proprio paese.

Una lista che arriva da lontano, maturata nel tempo e ben ponderata, che raccoglie fra le sue file anche esponenti della maggioranza e della minoranza dell'attuale amministrazione.



Una lista che si prefigge di proiettare Macugnaga verso un futuro in grado di offrire certezze, stabilità e sviluppo valorizzando a pieno le grandi risorse turistico ambientali che il territorio offre, in un'ottica di lungo periodo.

Un insieme di persone desiderose di lavorare concretamente con chiare e ampie visioni atte a coprire la totalità delle esigenze di una Macugnaga produttiva, accogliente, resiliente e in grado di soddisfare pienamente le esigenze sia dei residenti sia dei turisti.



La lista c’è! È nata da tempo e sta alacremente lavorando per essere in grado, Covid-19 permettendo, di riuscire a presentarsi alla popolazione con un chiaro, concreto e completo programma amministrativo.

Tutti i componenti della lista conoscono benissimo la realtà del territorio in quanto tutti impegnati nelle varie realtà del paese.