Il Campionato italiano di Italian Mountain Trail è passato da Santa Maria

Si è svolta domenica 11 luglio, alla scuderia Cascina La Presacia di Santa Maria Maggiore, la seconda tappa piemontese del campionato italiano Italian Mountain Trail Horse Association (IMTHA), che ha visto la partecipazione di settanta cavalieri di tutte le età provenienti da cinque scuderie piemontesi.

Il Mountain Trail Horse è una disciplina nata negli Stati Uniti ad inizio degli anni 2000 e diffusasi prima in Nord America e successivamente in Europa, fino ad arrivare in Italia nel 2014.

A questa disciplina possono partecipare tutte le razze di cavalli ed i cavalieri possono praticare ogni tipo di monta, non ci sono limiti di età e di livello tecnico.

Lo scopo è quello di creare un binomio perfetto con il cavallo, che permetta di affrontare un percorso di montagna (e non solo) in piena fiducia con il proprio partner equino.

Con questo spirito di partecipazione, alla competizione di domenica a Santa Maria, oltre ai padroni di casa della scuderia Cacina La Presacia, hanno gareggiato Laudina Riding club di Gattico, Acero Rosso Ranch di Premosello, Cavalchiusella di Lugnacco (TO) e Pina’s Ranch di Cuneo.

Le gare hanno interessato più di sedici specialità del Mountain Trail, che vanno dalla conduzione a piedi del cavallo fino alla monta senza briglie.

Nella splendida cornice della pineta di Santa Maria Maggiore e accecati da un sole cocente, i cavalieri hanno gareggiato sul campo di gara della Presacia dalle nove di mattina fino alle sei della sera, offrendo uno spettacolo unico ai numerosi spettatori presenti.

Prossime tappe saranno al 29 agosto in provincia di Asti e il 19 settembre a Lugnacco in provincia di Torino, prima del gran finale di cui non si conoscono ancora né il giorno né la data.

Fotogallery di Cristiano Mazzi