Le previsioni meteo per il fine settimana

weekend all'insegna dei temporali. "L'avvicinamento all'arco alpino di un minimo depressionario di origine atlantica convoglierà - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - intensi flussi sudoccidentali in quota determinando un aumento dell'instabilità, con rovesci e temporali su zone montane e pedemontane in sconfinamento sulle pianure.

SABATO 24 LUGLIO 2021

Nuvolosità: cielo irregolarmente nuvoloso con addensamenti più consistenti a ridosso dei rilievi alpini occidentali e settentrionali in estensione verso le zone di pianura. Precipitazioni: al mattino rovesci e temporali su zone montane e pedemontane alpine, in intensificazione e successiva estensione verso le zone di pianura; fenomeni più persistenti sul settore settentrionale. Zero termico: in calo sui 4000 m a nord e 4400 m a sud. Venti: moderati o forti da sudovest in montagna, con raffiche molto forti sui rilievi meridionali, e deboli o localmente moderati da sud su Astigiano e Alessandrino e da nordest altrove. Altri fenomeni: possibili grandinate e forti raffiche di vento in occasione dei temporali più intensi.

DOMENICA 25 LUGLIO 2021

Nuvolosità: cielo irregolarmente nuvoloso al mattino con aumento della copertura nel pomeriggio. Precipitazioni: al mattino rovesci e temporali sparsi, deboli o moderati, su zone montane e pedemontane, con picchi forti sul settore settentrionale; intensificazione e estensione dei fenomeni alle pianure dal pomeriggio. Zero termico: in ulteriore lieve calo sui 3800-4000 m. Venti: moderati sudoccidentali in montagna, con rinforzi sui rilievi meridionali, deboli variabili in pianura. Altri fenomeni: possibili grandinate e forti raffiche di vento in occasione dei temporali più intensi.