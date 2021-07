Si riunirà al Belvedere il Club dei 4000

L’attività estiva del “Club dei 4000” si concluderà domenica 29 agosto con il ritrovo annuale dei soci e degli amici del sodalizio alpino.

Novità di quest’anno sarà il ritrovo che è fissato al Belvedere. Qui, presso la Croce delle Guide, alle ore 11, si terrà la S. Messa. Al termine si scenderà nel prato del rifugio CAI di Saronno, dove verrà svolta l’annuale assemblea e il rinnovo del consiglio che rimarrà in carica per il prossimo triennio.



Ai fini del contenimento pandemico, è obbligatorio effettuare la prenotazione per la giornata alla segreteria del CAI 0324 65485. Info: www.caimacugnaga.org.



La segretaria Maria Cristina Tomola precisa: "Nonostante le grandi differenze tecniche fra le ascensioni di un tempo e quelle moderne, tutti gli anni possiamo annoverare qualche nuovo iscritto a questo particolarissimo Club che racchiude gli alpinisti che hanno salito una delle vie della Est del Monte Rosa con partenza da Macugnaga".