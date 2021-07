Sono ore di apprensione in alta Valle Antrona e in Valle Bognanco per la scomparsa di due escursionisti francesi, marito e moglie di 70 anni.

Le stazioni di Villadossola e di Bognanco del Soccorso Alpino insieme ai militari del SAGF si stanno muovendo per la ricerca dei due che erano partiti ieri nel primo pomeriggio dall'Alpe Laghetto in alta Valle Bognanco. I due transalpini avevano prenotato per il pernottamento ad Antrona dove però non sono mai arrivati.