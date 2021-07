Ritrovati i due escursionisti francesi, stanno bene

Ritrovati illesi i due escursionisti francesi di cui non si avevano più notizie da ieri pomeriggio. In ritardo sulla tabella di marcia a causa del maltempo lungo il percorso dall'Alpe Laghetto ad Antrona, hanno pernottato in una baita nella zona del Passo della Preia. Sono poi ripartiti questa mattina per arrivare a Cheggio dove sono stati rintracciati dai volontari del Soccorso Alpino.