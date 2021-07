Al Castello di Vogogna la presentazione del libro 'Le pagine perdute di Leonardo' di Alberto Pizzi

Giovedì 29 luglio, alle 21, al Castello di Vogogna sarà presentato il libro “Le pagine perdute di Leonardo” di Alberto Pizzi, modera Mirko Zullo

Era il 1494. Il marmo per la costruzione del Duomo di Milano viene trasportato dalle Cave di Candoglia via acqua, percorrendo il Toce, il lago Maggiore, il Ticino e i Navigli. Durante il viaggio di ritorno un barcone naufraga. A bordo ci sono quattro disegni preparatori del Cenacolo che, nella volontà di Leonardo Da Vinci, non deve essere un affresco ma una statua da porre all'interno del Duomo. Tutti credono che siano andati perduti per sempre sul fondo del lago Maggiore, tranne l'artista che li viene a cercare, senza fortuna. Ma nel 2019 i disegni sono ricomparsi a Stresa….

L'Associazione Culturale Ossola inferiore (ACOI) in collaborazione con il Comune di Vogogna e le associazioni passAmontagne e Il Sogno di Giulietta, propongono per tutta l'estate 2021 eventi culturali nei giardini del Castello.

La rassegna "Ri-torno al Castello" si svolgerà soprattutto il venerdì sera, per l'apertura serale del Castello: un appuntamento fisso per una serata di condivisione.

Gli spettacoli sono a ingresso libero e uscita a cappello (offerta libera e consapevole per gli artisti). Il biglietto d’ingresso al Castello (obbligatorio) sarà ridotto a 3 euro per i venerdì sera.