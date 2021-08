Volontari svizzeri ripuliscono il sentiero Stockalper da Iselle a Domo

Grazie al progetto Interreg “Trenino verde delle Alpi” anche il percorso della Via Stockalper, dal confine presso Iselle fino a Domodossola, è stato sistemato per permettere di raggiungere “a piedi” anche Trasquera, Varzo, Crevadossola e Domodossola.

Il sentiero Via Stockalper da anni attira tra Briga-Sempione-Gondo ogni anno più di 15000 camminatori, famiglie e coppie.

Per pulire il sentiero ci vogliono conoscenza del terreno e …forza di braccia!

Ben 15 soci della “Associazione bernese Amici dei sentieri Ossolani” hanno approfittato delle loro ferie e sono andati nelel scorse settimane a dar man forte ai colleghi del sud con pala, picozza e tagliaerba.

Percorrere la Via Stockalper è una bella esperienza, si può raggiungere dalla stazione di Domodossola con il trenino verde BLS -oppure con l’Autopostale- fino ad Iselle di Trasquera: da qui comincia la bella camminata, con la possibilità di riprendere il treno a Varzo o a Preglia per ritornare. Un divertimento per tutta la famiglia.