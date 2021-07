Al via i lavori per collegare il centro domese con il Sacro Monte Calvario VIDEO E FOTO

Un investimento di oltre 3 milioni di euro, un progetto di grande valenza per il turismo in generale e per quello religioso in particolare. Sono partiti oggi i lavori per riqualificare il collegamento tra il Borgo della Cultura e il Sacro Monte Calvario patrimonio Unesco. Niente più auto parcheggiate davanti alla chiesa della Madonna della Neve, un nuovo percorso cittadino che andrà ad armonizzarsi con i recenti lavori effettuati in città. Il progetto, da 3 milioni di euro, è stato finanziato per 1,1 milioni di euro dalla Fondazione Cariplo. “Un lavoro di squadra ha permesso questo risultato” ha spiegato il primo cittadino Lucio Pizzi . “Oggi partiamo con i lavori del progetto che vede la valorizzazione e il collegamento del centro devozionale con il centro cittadino. Un progetto che impatterà molto sotto l'aspetto turistico, dobbiamo essere in grado di riagganciare la ripresa economica nel miglior modo possibile” ha aggiunto il sindaco.

“Si tratta di un progetto frutto di un accordo di programma – ha spiegato l'assessore Franco Falciola- che ha visto partecipi il Comune, la Sovrintendenza, l'Ente di gestione Sacri Monti, la Parrocchia e i Rosminiani. Questa sinergia è stata anche la forza per raggiungere l'obiettivo di acquisire il finanziamento Cariplo. E' un intervento che vedrà una riqualificazione della viabilità che da Piazza Tibaldi porta ai piedi della via Crucis del Calvario, la riqualificazione della pavimentazione che sarà in linea con lo stile degli interventi già eseguiti in via Galletti e corso Fratelli di Dio”.

La via Rosmini verrà riqualificata anche rispetto al verde. Ci sarà un doppio filare di alberi come era originariamente, l'area antistante la chiesa della Madonna della Neve verrà rivista, non sarà più una zona aperta al traffico davanti alla chiesa e non ci saranno più le auto. “Si potrà godere quindi della bellezza della chiesa. Un intervento che renderà più appetibile dal punto di vista turistico la nostra città. Noi teniamo molto alla qualità che vogliamo offrire. Questo è un tassello di un percorso che però non si chiuderà qui, in quanto sono già programmati per i prossimi anni gli interventi per il rifacimento di via Marconi e via Binda” ha continuato Falciola.

Alla presentazione dei lavori era presente Francesca Zanetta della commissione beneficenza della Fondazione Cariplo e Maurizio De Paoli, vice presidente dei Sacri Monti Piemontesi.

“Come ente dei Sacri Monti partecipiamo a questo progetto - ha spiegato - . L'ex Circolo ai piedi della via Crucis verrà ceduto all'amministrazione comunale e fungerà da cofinanziamento da parte del nostro ente. Mi auguro che tra un anno, quando il lavoro sarà finito, ci impegneremo tutti per la valorizzazione di questo Sacro Monte patrimonio Unesco, una perla della nostra città”.