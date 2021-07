Per ora battaglia vinta sul punto nascite del San Biagio. Ma a che costi...

Battaglia vinta -per ora- sul punto nascite del San Biagio. Ma a che costi...

Il via libera dalla Regione ad aprirlo è coincisa col terremoto politico delle dimissioni dei rappresentanti leghisti in Comune a Domodossola.

Una vigilia elettorale che solo alcuni mesi fa era certamente inattesa visto che per 5 anni tutto sembrava filare liscio a palazzo di città. Ma le scosse arrivate da Torino hanno terremotato anche la politica locale.

La riapertura è importante dopo i dissidi e contrasti di questi anni sul punto nascite.

Ma nessuno scorda che solo poche settimane fa l’assessore regionale alla sanità Luigi Icardi annunciava che il punto nascite non avrebbe riaperto perché non rispettava il minimo dei parti in sicurezza previsti dal Ministero. Servizio che ha sì dei costi ma dimenticando che il punto nascite ha un ruolo fondamentale per un territorio come l’Ossola, nonostante i nostri politici si riempiano la bocca parlando di ‘specificità montana’ , concetto che poi non trova mai esempi concreti di applicazione.

Dovremo vedere cosa succede a settembre. Sperando che non sia un ‘ballon d’essai’ , per poi tornare a dire che la soluzione non sta nei costi, che non è fattibile perché manca personale. Sino magari ad infilarci dentro qualche imprevista soluzione di società o cooperative che potrebbero già essere nelle teste della politica.

La soluzione, alla vigilia del consiglio comunale di Domodossola di stasera, doveva servire a ‘disinnescare’ la seduta, che vede un ordine del giorno sul punto nascite presentato proprio dal sindaco Lucio Pizzi, che in questi giorni di nemici in Regione se n'è fatti diversi. Ma le dimissioni dei componenti della Lega mettono altra legna sul fuoco che già arde in città.

Certo tutto ciò non assolve la linea del capogruppo leghista in Regione, l’ossolano Alberto Preioni. Che non poteva non sapere che Icardi avrebbe dichiarato il ‘de profundis’ sul punto nascite, ma che ha poi lavorato per facilitare la riapertura. Un'azione doverosa da ossolano e capogruppo della Lega. Ma che ha dimenticato la base domese, che ora si dissocia dai vertici provinciali e da quelli regionali.

Domodossola attendeva sì il punto nascita attivo, ma punta decisamente su un obiettivo ancor più rilevante. Il ‘promesso’ ospedale nuovo alle porte della città. E l’ordine del giorno del consigliere Claudio Rapetti scatenerà sicuramente la discussione visto che a Torino, da due anni ad oggi, non sono ancora riusciti a dire in concreto se l'ospedale nuovo resterà sulla carta o si trasformarà in una risstemazioned el San Biagio.