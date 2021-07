Occhio alle truffe: ''Nessun dipendente comunale di Vogogna è incaricato di valutare i danni dell'alluvione''

‘’Mi è stato segnalato che in frazione Calami si è presentata una persona presso una abitazione privata che sostiene di essere stato mandato dal Comune di Vogogna per la valutazione dei danni dell’alluvione. Non è assolutamente vero. Nel caso dovesse succedere chiamate in Municipio immediatamente e le forze dell’ordine’’.

E’ quanto ha segnalato il sindaco di Vogogna, Marco Stefanetta, che aveva ricevuto la comunicazione che una persona sia aggirava nella frazione per ‘valutare’ i danni causati dal maltempo. Il sindaco ha richiamato l’attenzione dei vogognesi affinché segnalino la presenza di ‘furbetti’ che cercano di abusare dalla fiducia dei cittadini.