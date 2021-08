Dondi Salotti ci spiega perché è meglio optare per un divano componibile

Se hai deciso di dare un aspetto nuovo alla tua zona giorno con un complemento di arredo che sia estroso ma elegante allo stesso tempo, la scelta ideale per te è il divano componibile di Dondi Salotti.

Nello specifico, se sei alla ricerca di un modello che sia comodo, funzionale ma allo stesso tempo di design, allora il modello Spacer di Dondi Salotti è ciò che fa per te.

Per aiutarti però a capire come collocare in maniere adeguata un divano componibile e quali sono i vantaggi di possedere questo comodissimo complemento di arredo, abbiamo elaborato questo utile post nel quale ti forniremo preziosi consigli per avere un arredo impeccabile.

Divani componibili: cosa sono

Partiamo da una semplice definizione: un divano componibile è un modello dotato di un meccanismo che permette di spostare i moduli che lo compongono, permettendo di trasformare di continuo l’ambiente.

Questi moduli sono dei veri e propri mini-divani; ciascuno di essi, infatti, ha un suo rivestimento e un proprio telaio.

Composti come i divani tradizionali, i divani componibili hanno schienali e braccioli, sono corredati di penisole, chaise longue e pouf.

Ognuno di questi pezzi può essere spostato e modificato, in questo modo il tuo ambiente sarà sempre nuovo e diverso.

Come scegliere i colori del divano componibile

I divani componibili di Dondi Salotti, essendo di per sé molto versatili, offrono una vasta gamma di colori, a seconda dello stile che vuoi dare allo spazio che devi arredare.

Se vuoi che la tua casa abbia un aspetto classico, scegli il divano a toni neutri, come bianco, beige, panna o grigio; in questo modo darai all'ambiente quel giusto tocco di eleganza e raffinatezza.

Per chi ama queste tonalità chiare, ma allo stesso tempo vorrebbe una zona giorno in stile moderno, una buona idea sarebbe quella di abbinare i colori classici a sfumature più accese e glamour.

Avendo la possibilità di separare i singoli moduli, potresti decidere di abbinare tra loro moduli dai colori diversi, in base al tuo estro.

Qual è il tessuto ideale

Ovviamente, anche quando parliamo di tessuti, versatilità è la parola d’ordine.

I rivestimenti che di solito troviamo in commercio sono:

pelle,

ecopelle,

stoffa,

tessuto setato.

La pelle resta finora la scelta migliore per ogni tipo di ambiente, offrendo una vasta gamma di colorazioni, che potrai scegliere in base allo stile che vuoi dare all’ ambiente.

Se, ad esempio, hai una sala giorni di dimensioni ridotte, preferisci toni chiari come il bianco: daranno la sensazione di trovarti in un ambiente più ampio; mentre se preferisci uno stile moderno, allora scegli i rivestimenti in pelle nera o grigia.

In questo periodo vanno molto di moda anche i divani in ecopelle, materiale che non solo è ecologico, ma è anche abbastanza economico.

Se invece vuoi andare sul classico, il tessuto setato o la stoffa sono l’ideale; ricorda solo di scegliere modelli sfoderabili, per poterli lavare senza difficoltà.

I vantaggi dei divani componibili Dondi Salotti

Scegliere un divano componibile ha sicuramente molti vantaggi.

Il primo di tutti è la possibilità di personalizzare la stanza come preferisci: i moduli possono essere separati e ricomposti a tuo piacimento, in base alla tua idea di design.

Un altro considerevole vantaggio riguarda la possibilità di usarlo per definire l’ambiente, ad esempio, ti basterà dividere il divano e metterlo al centro per dividere la stanza i due zone distinte.

Inoltre, puoi adattare il divano in base alle dimensioni della stanza: con pochi moduli puoi riempire una sala di modeste dimensioni.

Se, invece, possiedi un’ampia zona giorno, potrai aggiungerne qualcuno in futuro come riempimento.

Infine, l'ultimo grande vantaggio dei divani componibili è la versatilità: puoi dividerlo e spostarlo in un’altra stanza, oppure dargli ogni volta una forma differente, così da avere ogni volta un ambiente diverso e sempre nuovo.

Lascia che il tuo unico limite sia la tua fantasia.