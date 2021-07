Settore apistico ossolano in ginocchio: "Dalle istituzioni ancora nessun aiuto"

Annata da dimenticare per gli apicoltori ossolani. Il settore apistico è in ginocchio per il maltempo. E non è bastato il violento nubifragio dello scorso ottobre, che ha causato la perdita di centinaia di alveari e di circa 50 milioni di api. Anche i recenti violenti acquazzoni hanno portato alla distruzione di altre arnie.



Gli apicoltori chiedono aiuti mirati. A partire dai fondi per i danni subiti dall’alluvione di ottobre. “In tanti abbiamo partecipato ad un bando regionale ma finora di soldi non ne sono arrivati" spiega Giacomo Prina, presidente dell’Associazione Produttori Apistici Vallate Ossolane. "Lanciamo un appello alla Regione ma anche a tutte le altre istituzioni: il comparto necessita di aiuti di sostegno al reddito, non vogliamo essere considerati marginali rispetto agli altri settori, come l’agricoltura e l’allevamento. E’ il nostro lavoro, la nostra passione e non dimentichiamoci il fondamentale ruolo che le api esercitano per la biodiversità”.

Il 2021 sarà però un’annata da dimenticare: “Rispetto ai 30-40 chili di miele prodotto da ogni apicoltore (nel Vco sono circa 250 i produttori) quest’anno si arriverà ad un massimo di soli 10-15 chili – spiega Prina -. Già ora è difficile reperire il nostro prodotto e negli scaffali dei supermercati si rischia di trovare più che altro miele proveniente dall’est Europa. E’ giusto che venga difeso il miele di casa nostra”.

Un altro problema è il nomadismo. “In tanti arrivano nel Vco, spostando per alcuni periodi le arnie da altri luoghi: bisogna mettere mano a questa prassi così diffusa, attraverso regole chiare e precise”.