Ornavasso festeggia il ritorno di Elisa Longo Borghini FOTO E VIDEO

C'è voluta la collaborazione di mamma Guidina, del fratello Paolo e del fidanzato. Ma alla fine la missione sorpresa è stata portata a compimento: Ornavasso ha festeggiato la sua Elisa Longo Borghini, che è tornata a casa con un'altra medaglia al collo dopo quella conquistata a Rio.

Per lei un mazzo di fiori, rigorosamente tricolore, ed un quadro di un artista locale. "Mi hanno fregato anche questa volta: quando sono atterrata ieri a Malpensa- ha raccontato Elisa- sinceramente mi aspettavo che ci fosse qualcuno ad accogliermi. Non è stato così e ho pensato che questa volta la avevo scampata, ovviamanente in maniera ironica. E invece la festa era stata programmata per oggi: non avevo sospettato nulla fino all'ultimo".

"E' stato bello pedalare sulla ciclabile insieme ai miei amici e tifosi, è stato bello sentire il calore della mia Ornavasso. Io sono orgogliosa delle mie radici, sono orgogliosa di essere ornavassese e non lo nascondo" ha commentato Elisa. Ad accoglierla il sindaco Cigala Fulgosi, il parroco don Roberto e le donne in costume.