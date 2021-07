Previsto maltempo per il giorno della gara: annullato il Trofeo del Donatore

Dopo un primo rinvio di sette giorni causa maltempo, sempre a causa del meteo avverso, con previsione di forti piogge e temporali, è stata definitivamente annullata la 14a edizione del Trofeo del Donatore AVIS, memorial “Aldo Molari”, prevista per il tardo pomeriggio di sabato 31 luglio all’Alpe Lusentino e organizzata da Atletica AVIS Ossolana, AVIS Ossolana e Domobianca 365.

"Ci si rivedrà nel 2022, sperando in un Giove Pluvio meno indisponente e in un'estate meno anomala. Gli organizzatori desiderano comunque ringraziare tutti coloro che si sono adoperati per tentare di organizzare la manifestazione".