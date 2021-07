Le previsioni meteo per il fine settimana

Weekend perturbato con temporali pomeridiani. "Le regioni settentrionali - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - si trovano sotto l'influsso di una vasta area depressionaria centrata sul Nord Europa che, scorrendo sul bordo più settentrionale dell'alta pressione di matrice nordafricana presente sul centro-sud Italia, attiverà a più riprese rovesci e temporali sulla nostra regione, particolarmente intensi soprattutto dal tardo pomeriggio di domani e nella notte tra domani e domenica. I fenomeni temporaleschi più intensi sarano più probabili su zone di pianura e collina".

SABATO 31 LUGLIO 2021

Nuvolosità: cielo irregolarmente nuvoloso al mattino con nubi più compatte sulle pianure. Nel pomeriggio aumento delle nubi fino a cielo nuvoloso o molto nuvoloso. Precipitazioni: rovesci residui al primo mattino sulle zone pianeggianti. Dal pomeriggio nuovi rovesci e temporali diffusi su tutta la regione, in progressiva intensificazione, con picchi localmente forti o molto forti. Dalla serata attenuazione sulle zone alpine. Zero termico: in lieve calo fino a 3700-3800 m a nord e 3900-4000 m a sud. Venti: moderati o forti da ovest-sudovest in montagna, in intensificazione e maggior rotazione da sudovest al pomeriggio con raffiche forti in quota; deboli in pianura, da sud su Astigiano e Alessandrino con rinforzi nel pomeriggio, da nordest altrove. Raffiche in corrispondenza dei temporali più intensi

DOMENICA 1 AGOSTO 2021

Nuvolosità: cielo nuvoloso al primo mattino, con nubi in graduale attenuazione in mattinata. Irregolarmente nuvoloso nel pomeriggio. Precipitazioni: rovesci e temporali diffusi tra la notte e il primo mattino, moderati localmente forti sulle pianure, in successivo esaurimento in mattinata; locali nuovi rovesci pomeridiani sparsi, d'intensità debole o moderata. Zero termico: in brusca diminuzione già dal mattino, fino ai 3300-3500 m nel pomeriggio. Venti: moderati da sudovest in montagna, in attenuazione nel corso del pomeriggio e rotazione da ovest-nordovest sulle Alpi; deboli variabili in pianura. Rinforzi da nord in Valle Ossola in serata.