Grave incidente stradale in Canton Vallese per un giovane frontaliere ossolano. In sella alla sua moto si è scontrato con un'auto a Briga mentre stava raggiungendo il suo luogo di lavoro.

Sul posto sono subito giunti i soccorsi e vista la gravità delle condizioni, si è deciso di trasferirlo in eliambulanza all'ospedale di Berna dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico.

Da chiarire la dinamica del sinistro che è al vaglio della Polizia Cantonale intervenuta sul posto.