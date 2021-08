Canton Vallese, 120 volontari in campo contro il lupo

Mentre nei Grigioni è imminente l’abbattimento dei lupi più aggressivi (più di 100 le pecore sbranate), in Canton Vallese scendono in campo i volontari.

L’Organizzazione per la protezione degli alpeggi ha deciso infatti di aiutare gli allevatori, proponendo delle nottate di guardia. Molte le adesioni: saranno 120 le reclute estive che faranno sorveglianza dalle 22 alle 6 del mattino. Quest’anno il programma d’aiuto si rivolge a tre alpeggi in Vallese: uno nell’Entremont, uno nella Val de Bagnes e il terzo sul Trient. ‘’Un gesto rivolto agli agricoltori che non ce la fanno più a lavorare sia di giorno sia di notte e che si lamentano per il ritorno del lupo, visto come il nemico dell’agricoltura di montagna’’ spiegano gli organizzatori.