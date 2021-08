Irish music in terra walser

Torna dopo otto anni a Macugnaga il musicista irlandese Ray Heffernan su iniziativa di Vittorio Sancio, affermato batterista nonché medico dentista con il quale Ray ha prodotto un disco insieme a Carmelo e Sante Isgrò, Michele Pollini, e Giovanni Lanfranchi.

Domiciliato a Gozzano, il musicista di Dublino ama dire: “Ho seguito le orme dei miei miti, due grandi dubliners come James Joyce e Oscar Wilde, che hanno lasciato l’Irlanda per stabilirsi in Italia”.

Ray è autore pregevoli brani, come “Angels” ripresi anche da artisti di fama internazionale.

La serata, in programma nella piazza del municipio di Macugnaga il 3 agosto alle 18 - in caso di maltempo alle 21 in Kongresshaus - è un omaggio alla musica irlandese nella terra dei Walser.

Con Ray Heffernan si esibiranno Michele Pollini, Vittorio Sancio e Erica Trovato.