Immissioni in ruolo del personale Ata, Uil Scuola: "Il Ministero batta un colpo"

"Dal 22 al 29 luglio erano previste le procedure per le immissioni in ruolo anche del personale Amministrativo Tecnico Ausiliario. Al 30 di luglio ancora nulla. Nessuna comunicazione, nessuna ipotesi, nessuno avvisa per dire cosa sta succedendo, nessuno comunica i tempi e le procedure da seguire per le immissioni in ruolo di questo personale, come nessuno conosce il contingente da immettere in ruolo" afferma Diego Meli, segretario Generale Uil-Scuola Piemonte.