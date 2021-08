Marketing aziendale: come gestirlo tra online e offline

Oggi come oggi, è impossibile non aprirsi al marketing se si ha un’azienda (anche piccola). Dal momento che gli aspetti a cui fare attenzione sono diversi, nelle prossime righe abbiamo riassunto qualche consiglio per destreggiarti al meglio tra online e offline.

Marketing online: dritte da non perdere

Nel momento in cui si chiamano in causa i consigli per fare marketing online, non si può non prendere in considerazione l’importanza del lavoro sui contenuti. Il cosiddetto content marketing è un must nel 2021. Di cosa si tratta? Del lavoro sui contenuti finalizzato a mettere in primo piano il sapere di una determinata realtà nel campo in cui quest’ultima opera.

In virtù del maggior spazio che si ha quando li si scrive, i contesti in cui si utilizza di più il content marketing sono gli articoli del blog. Quando li si redige, bisogna muoversi sempre nell’ottica di puntare sull’autorevolezza. Essenziale, infatti, è posizionarsi nella mente dell’utente come il meglio per un determinato servizio o prodotto.

Un altro aspetto da prendere in esame nel momento in cui si parla di marketing online è quello dei social. Come gestire la situazione in questo caso? Un doveroso cenno deve essere dedicato all’importanza di stanziare un budget per l’advertising. I post organici, ossia quelli che non hanno alla base un’inserzione, sono praticamente invisibili su Facebook, il social dove, nonostante il panorama si sia arricchito di diverse piattaforme, la maggior parte degli utenti passa il tempo. Si tratta quindi di una piazza dove vale la pena concentrare i propri sforzi.

Non c’è che dire: i consigli per fare marketing online in maniera efficace non mancano! Tra gli altri aspetti da prendere in esame, non si può non chiamare in causa l’email marketing.

Questo approccio permette di personalizzare tantissimo i messaggi - per rendersene conto, basta rammentare il caso dei clienti appena acquisiti, che vanno “coccolati” e ringraziati, tramite uno sconto per la scelta fatta - ma anche di avere in mano dati preziosi, quasi chirurgici, in merito agli acquisti fatti dal proprio target. Inoltre, l’email marketing è una soluzione molto valida per avere una cartina di tornasole dell’impatto dei propri contenuti (se l’open rate è basso, significa, in molti casi, che l’oggetto non risulta efficace).

Come fare marketing offline

L’online ha cambiato la nostra vita e l’ultimo anno e mezzo ce lo ha insegnato come nessun periodo prima. Se non avessimo avuto il web, infatti, sarebbe stato difficile portare avanti, in piena emergenza sanitaria, la nostra vita personale e lavorativa. Nonostante questo, nel momento in cui si ha un business non si può non trascurare il marketing offline.

Quali sono i consigli per gestirlo? Anche in questo frangente, si possono chiamare in causa diverse dritte. Tra queste, rientra il fatto di puntare sui gadget. Si può optare per le borse personalizzate - su siti specializzati come maxilia.it è possibile farne realizzare di ottima qualità - ma anche per chiavette USB o agende. Quello che conta è rimanere coerenti con l’identità del proprio business.

Un’altra strada che si può seguire nel momento in cui si chiamano in causa i consigli per implementare il marketing offline riguarda la scrittura di un libro. In questo frangente, parliamo sempre di content marketing, ma fuori dal web. Il ritorno d’immagine e l’impatto sul fatturato può essere molto forte se il prodotto è di qualità. Non è un caso che siano sempre di più gli imprenditori che scelgono di rivolgersi a ghostwriter esperti per redigere volumi che, nella maggior parte dei casi, sono una finestra aperta sul dietro le quinte dei loro business.

Concludiamo rammentando che anche gli eventi sono un canale di marketing offline di grande efficacia (se organizzati senza lasciare nulla al caso e con l’intenzione di mandare un messaggio specifico).