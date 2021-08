Finero ha ricordato suor Mariangela Albini

Una giornata emozionante quella di domenica 1 agosto per la Comunità di Finero, poiché è stata ricordata suor Mariangela Albini deceduta il 18 aprile del 2020.Suor Mariangela, nata nel 1940, era conosciuta in tutta la Valle Vigezzo e Cannobina,da tutti i villeggianti, e da numerosissime persone che ha ospitato nella sua casa, lavorando duramente per lunghissime estati dando loro un eccellente servizio. Sessant'anni vissuti a Finero, dove era giunta verso la fine degli anni '50: è stata per molti una seconda mamma. Il suo ruolo principale era quello di insegnante all'asilo del paese, ma oltre a questo prezioso e importante incarico, era di gran sostegno per la Parrocchia, una validissima catechista, e sicuramente di gran conforto per gli anziani e gli ammalati.

Persona molto amata e rispettata anche nelle comunità di Cursolo e Orasso. Nel settembre 2019 aveva lasciato Finero per trascorrere l'inverno presso un'altra struttura delle Suore del Sacro Cuore, con la promessa che a Pasqua sarebbe ritornata, ma la grave pandemia non le ha dato scampo. Il suo ricordo non può passare inosservato, per il paese è stata e sarà per sempre una figura di notevole importanza, così che gli ex amministratori dell' ex Asilo di Finero, hanno pensato di porre presso il cimitero una targa in suo ricordo, che dopo la S.Messa celebrata alle 17.30, ha visto la benedizione del parroco. Il lume applicato vicino alla targa è stato invece donato dalle famiglie Solferini e Ramoni in memoria di Arianna e Daniele. "Un ringraziamento - fanno sapere i fineresi - va al sindaco Barbazza che non potendo essere presente é stato egregiamente rappresentato dal Vice sindaco Bottinelli, a Don Stefano Gallina e Lucia Pironi, al Gruppo Giovani che ha fatto fare un quadro raffigurante Suor Mariangela da apporre presso il salone dell' Asilo nonché centro ricreativo del paese". Oltre alle numerose persone presenti alla cerimonia, gradita è stata la presenza di Suor Armida, ricordando l'indispensabile servizio e il tanto lavoro svolto con Suor Mariangela negli ultimi anni in cui l' Asilo è stato aperto.

Molto apprezzata anche la partecipazione della nipote di suor Albini con la famiglia, e di altre consorelle che si trovano in vacanza, e indubbiamente un pensiero a tutte le suore defunte che rimarranno sempre nel cuore di Finero. "Certi che non la dimenticheremo mai, possediamo una grande fortuna che è quella di averla conosciuta e avuta con noi per tantissimi anni, ricordando la frase che sempre diceva "Siete tutti i miei bambini".Non saremo mai abbastanza grati a Suor Mariangela per tutto quello che ha fatto per noi" concludono i fineresi.