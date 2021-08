Goglio, si ribaltano con il quad mentre trasportano della legna e restano bloccati sotto il veicolo

Intervento di recupero nella zona di Goglio per l'elicottero del 118. Due persone stavano trasportando legna con un quad quando hanno perso il controllo del mezzo finendo nella scarpata, rimanendo incastrati sotto il mezzo. Liberati dal peso del veicolo, per uno dei due occupanti è stato necessario il trasporto in ospedale per le contusioni riportate, mentre per l'altro il trasferimento alla struttura ospedaliera non è stato necessario. Sul posto è intervenuta anche la stazione di Baceno in supporto all'equipaggio dell'elisoccorso.