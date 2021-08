Arrestato a Madrid il 'boss dei boss' Paviglianiti, la sua 'ndrina legata all'operazione Santa Cruz del 2018 FOTO E VIDEO

Il latitante Domenico Paviglianiti, 60 anni, "il boss dei boss" come era chiamato negli anni 80 e 90, è stato arrestato nelle scorse ore a Madrid.

Paviglianiti era una figura di spicco della 'ndrangheta calabrese. Un boss spietato, specializzato nel traffico internazionale di droga dal sud America. Un malavitoso il cui nome era stato anche associato ad un'operazione del 2018, denominata Santa Cruz e coordinata dal sostituto procuratore della Repubblica di Verbania, Gianluca Periani e condotta dalla Polizia.

Gli uomini delle squadre mobili di Verbania, Reggio Calabria e Milano e gli agenti della polizia di frontiera di Domodossola avevano eseguito 13 ordinanze di custodia cautelare emesse dal tribunale di Verbania al termine di un'indagine durata un anno. Avevano smantellato una banda dedita allo spaccio di droga tra Calabria, Val d'Ossola e Canton Vallese (Svizzera).

Mente della banda era Giovanni Rosario Russo, 66 anni, residente in Ossola, in passato già coinvolto in alcune operazioni contro la malavita negli anni novanta in Ossola. Usava una cabina telefonica per sfuggire alle intercettazioni ma le indagini della Polizia sono arrivate a lui nonostante evitasse di utilizzare il cellulare. Giovanni Rosario Russo era l'intermediario della banda che dalla Calabria faceva arrivare droga a Corsico in Lombardia e quindi in Ossola. E proprio Russo era ritenuto vicinissimo alla 'ndrina Paviglianiti.