Inaugurata l’illuminazione del percorso del Calvario FOTO E VIDEO

Al Calvario da ieri sera è possibile un percorso di devozione serale lungo la Via Crucis. È stato infatti inaugurato il tratto di illuminazione mancante dalla terza alla settima cappella. Nel 2015 era stato illuminato il percorso dalla settima alla quindicesima cappella, il santuario, la torre, il castello e l'oratorio della Madonna delle Grazie.

Si tratta della collocazione di una quarantina di lanterne a led lungo la strada acciottolata che dalla terza arriva alla settima cappella. Chi sale al Calvario di sera ora non ha più l'incombenza di dover camminare con la pila in mano o far luce con il cellulare per illuminare il percorso. La luce è tenue, scelta dall'amministrazione in accordo con la sovrintendenza e rende il percorso suggestivo e coinvolgente. All'inaugurazione ieri sera erano presenti il sindaco Lucio Pizzi, l'assessore Franco Falciola, il rettore del Sacro Monte don Michele Botto Steglia, il vicepresidente dell'Ente Parchi Maurizio De Paoli i rappresentanti delle ditte che hanno eseguito i avori.

L'intervento rientra nell'ambito del progetto “Dal Borgo della Cultura al Sacro Monte Calvario” finanziato dalla fondazione Cariplo ha visto partecipi il Comune la sovrintendenza, l'Ente di gestione dei parchi, la Parrocchia e i Rosminiani.

Il lavoro coordinato dal comune ha visto un investimento di 198 mila euro. Il progetto non si ferma qui ,infatti l'assessore ai lavori pubblici del Comune di Domodossola Franco Falciola ha annunciato che sono già stati fatti i lavori di predisposizione per la futura illuminazione interna delle cappelle e c'è anche in progetto l'intervento di interramento della linea di alimentazione.





Il vicepresidente dell'Ente Parchi Maurizio De Paoli ha evidenziato che l'ente per l'intervento ha dirottato al Comune un avanzo di 48 mila euro, dovuto al ribasso d'asta per il restauro di una cappella.

Il rettore del Sacro Monte ha ringraziato l'amministrazione per la sensibilità dimostrata verso il Sacro Monte. “Sono contento – ha detto- che il Sacro Monte acquisti luminosità agli occhi di tutti”.

Dopo l'inaugurazione i partecipanti con in testa sindaco assessore e rettore nonostante la pioggia hanno camminato verso la sommità del Calvario.

“Ci eravamo presi l'impegno di valorizzare il Sacro Monte Calvario patrimonio Unesco in tutti i modi – ha detto il sindaco Lucio Pizzi - a breve i cartelli che segnalano l'ingresso alla nostra città avranno la scritta 'Domodossola sede di patrimonio Unesco' ”.