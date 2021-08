L'orgoglio della Valle Vigezzo per i suoi Alpini FOTO

Il maltempo ha obbligato a spostare l'evento al cinema comunale ma ha riscosso ugualmente una grande partecipazione di pubblico la presentazione del libro "Alpini di Vigezzo". Inizialmente prevista nel suggestivo parco di Villa Antonia, l'iniziativa si è dunque tenuta, sabato pomeriggio, al cinema comunale.

Un incontro atteso da tempo dagli alpini vigezzini e da tutta la popolazione, notoriamente legatissima alle Penne Nere. Il libro doveva essere presentato l'anno scorso ma poi, a causa del Covid, la data è stata posticipata. La pubblicazione è frutto di un'attenta ricerca degli autori, Giacomo Bonzani e Danilo Acchini, che hanno condensanto in 432 pagine la storia dei gruppi alpini vigezzini. A coordinare il momento è stato il consigliere sezionale Guido Portinaro, al tavolo insieme ai due autori e al delegato di Valle, Enrico Bonzani. Ad emozionare con le sue note ci ha pensato la Fanfara Alpina Ossolana. Nel libro è riportata dettagliatamente, come si diceva, la storia dei gruppi alpini di Valle: una pubblicazione che mancava e che nulla va a ripetere rispetto ai libri che già negli anni passati erano stati realizzati sulla storia di alcuni gruppi alpini della Valle (pensiamo a Malesco, Villette e Re). Insomma, un lavoro davvero molto importante questo di Bonzani e Acchini: un libro che racchiude testimonianze di una storia che rischiava altrimenti di andare persa, per sempre. La pubblicazione è uno scrigno di ricordi e documenti frutto delle ricerche degli autori e della collaborazione dei gruppi Alpini di Valle e di coloro, davvero tanti, che hanno fornito agli stessi, informazioni, materiale fotografico e documentale.

La presentazione di Santa Maria Maggiore ha visto, come si ricordava, la presenza di un pubblico numeroso. Tra gli interventi sul palco, quello del consigliere nazionale Ana, Gian Piero Maggioni, del sindaco di Santa Maria Maggiore - e alpino - Claudio Cottini, del presidente dell'Unione Montana Valle Vigezzo, Paolo Giovanola e del parlamentare europeo - e pure lui alpino - Alessandro Panza.