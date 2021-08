Le previsioni meteo per il fine settimana

Piogge sabato ma migliora domenica. “Una circolazione depressionaria con minimo sulle isole britanniche si estenderà verso sud e – si legge nell’ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - si avvicinerà all'arco alpino convogliando sul Piemonte flussi umidi da sudovest e infiltrazioni di aria più fresca in quota che causeranno lo sviluppo di temporali, più intensi sui settori nord e ovest della regione. Per Domenica e Lunedì è previsto un miglioramento del tempo in quanto un promontorio anticiclonico di matrice africana presente sul bacino del Mediterraneo ostacolerà l'ulteriore avanzamento della struttura depressionaria”.

SABATO 7 AGOSTO 2021

Nuvolosità: cielo parzialmente nuvoloso con aumento della copertura nuvolosa in tarda mattinata sui settori alpini nord e ovest in successiva estensione alle zone pianeggianti adiacenti. Attenuazione della nuvolosità nella notte. Precipitazioni: verso mezzogiorno primi temporali sulla fascia alpina, in estensione alle pianure nel pomeriggio; locali rovesci sull'Appennino. Fenomeni di intensità debole o moderata con picchi localmente forti su Verbano, Biellese ed alto Vercellese. Precipitazioni in progressivo esaurimento nella notte. Zero termico: in graduale diminuzione fino a 3800 m a nord e 4300 m a sud. Venti: forti localmente molto forti da sudovest sulle Alpi, moderati localmente forti da sud sull'Appennino. In pianura venti deboli localmente moderati da sud su Astigiano e Alessandrino, da nord sugli altri settori. Raffiche sostenute in corrispondenza dei temporali. Altri fenomeni: possibili grandinate.

DOMENICA 8 agosto 202

Nuvolosità: residui annuvolamenti nelle ore prima dell'alba, più compatti sul settore orientale. Successivamente cielo sereno con passaggio di velature sul basso Piemonte verso mezzogiorno.

Precipitazioni: nelle ore prima dell'alba residui moderati rovesci temporaleschi sulle zone attorno al Lago Maggiore. Zero termico: in calo al mattino fino a 3600 m a nord e 4100 m a sud; generale aumento di 200 m nella seconda parte della giornata. Venti: moderati localmente forti da sudovest sulle Alpi e da sud sull'Appennino; in pianura venti deboli da sud su Astigiano e Alessandrino e da nord sugli altri settori.