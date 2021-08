Ginocchi e il Crodino uniscono Crodo e Parma

Piero Ginocchi e il Crodino. Parma e Crodo. Un filo rosso collega il paese antigoriano del Crodino alla città emiliana capitale della cultura. Anzi, più che un filo è una persona a unire quell’angolo di terra ossolana e la città immersa nella Pianura Padana.A

L'Archivio Storico del Comune di Parma ed il Centro Studi Piero Ginocchi di Crodo hanno deciso di festeggiare assieme il 120° anniversario della nascita e la storia dell’imprenditore parmigiano dell’“analcolico biondo”.

L’appuntamento è per sabato 28 agosto, alle 17, al Lostello, il parco della Cittadella a Parma.

‘’Pietro (detto Piero) Ginocchi era nato a Parma nel 1901 - ricorda Marco Mantovani, responsabile del Centro studi Piero Ginocchi - ma come imprenditore all’avanguardia negli anni ’60, quale presidente delle Terme di Crodo Spa, ideò con l’enologo Maurizio Gozzelino il Crodino, l’aperitivo analcolico per eccellenza, oggi noto in tutto il mondo’’.

Ecco la nota che spiega la storia dell'imprenditore:

''Pietro Ginocchi cresce a Parma e si afferma come direttore di un opificio di lavorazione della latta. Nel 1931 lascia la città e si trasferisce a Milano, dove in tempi rapidi diventa l’artefice di un autentico successo imprenditoriale: presidente della Spa Terme di Crodo e poi amministratore unico della Società, dedica tutta la sua vita allo sviluppo industriale di un’azienda che farà conoscere la cittadina di Crodo, piccolo centro della Valle Antigorio nella provincia di Verbania in alto Piemonte, oltre i confini nazionali. Il successo commerciale dell’azienda sposa l’interesse pubblico, sociale ed economico del territorio e ne assicura la prosperità. Nel 1960 Piero Ginocchi è insignito della Croce di Cavaliere Ufficiale della Repubblica Italiana. In quegli anni il complesso industriale è all’avanguardia, impiega la tecnologia più avanzata e si affida già ad importanti campagne pubblicitarie. Tuttavia, Piero intuisce che manca un prodotto caratteristico e unico, che possa fare da volano per un’affermazione radicata e durevole. L’idea di creare un aperitivo analcolico con le acque minerali di Crodo è di Ginocchi che decide di coinvolgere nel progetto l’enologo Maurizio Gozzelino a cui chiede di perfezionare la ricetta di un prodotto che fosse unico e particolarmente distinguibile. Dopo mesi di ricerche e prove l’analcolico arriva sul mercato nel 1965, all’apice della carriera di Ginocchi e viene chiamato Crodino. Ginocchi, conoscendo le enormi potenzialità del mercato pubblicitario negli anni del boom economico, investe cifre altissime nel lancio del suo prodotto ed il Crodino diventa così protagonista di Carosello, prima con Raffaele Pisu, poi con la celebre Brigitte Bardot, testimonial mondiale d’eccezione. Nasce l’analcolico biondo che fa “impazzire il mondo”.

Il programma per sabato 28 agosto è già stato stilato dal Comune di Parma. La manifestazione ha ottenuto il logo della città emiliana, che è capitale della cultura 2020-2021.Sarà presente il sindaco Federico Pizzarotti e l'assessore alla cultura Michele Guerra, le autorità di Crodo e del Centro Studi Ginocchi e di Maurizio Gozzelino l'inventore del Crodino.