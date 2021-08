I rifugisti: “Green Pass o meno il nostro statuto ci impone di dare ristoro e ospitalità a chi ne ha bisogno”

Dal 6 agosto il Green Pass è obbligatorio anche per poter mangiare all'interno dei rifugi di montagna. Come nelle strutture ricettive il documento, la cui verifica spetta al gestore, non è necessario per pernottare nelle strutture ma, a differenza degli alberghi, come riportano le line guida dell'associazione dei Rifugi del Trentino va esibito per i pasti e la colazione.

Una norma che più di un rifugista ha definito "pasticciata". Inoltre, come sottolineato a più voci (dal Cai alle associazioni rifugisti a Uncem), il decreto legge del 23 luglio che regolamenta gli esercizi pubblici non tiene conto della specificità delle strutture che in alta montagna forniscono alloggio e ristoro. Servizi che i rifugi hanno l’obbligo di erogare, in caso di necessità. Dai gestori e dal mondo della montagna è già partito un appello al Governo, affinché si prevedano deroghe almeno in caso di maltempo, infortuni o situazioni di pericolo, eccezione concessa -riporta il sito Outdoor Magazine- finora solo alle strutture che si trovano oltre i 3mila metri. Insomma, sotto quella quota chi non ha il Green Pass deve accomodarsi fuori, succeda quel che succeda, anche se la montagna a volte è imprevedibile e non sempre benevola anche lontano dalla sommità delle vette.

Abbiamo chiesto come sono andati questi primi giorni, dopo l'entrata in vigore del decreto, a due gestori: Michele Galmarini del rifugio Capanna Castiglioni a Devero e Francesco Valente, che si occupa dell'Oberto Maroli al Moro e dello Wengwald Hutte al Belvedere, in valle Anzasca.

“Dopo la brutta giornata di sabato questa domenica a pranzo abbiamo servito diversi escursionisti, ma il tempo era bello e si sono accomodati all'aperto, quindi la questione Green Pass non si è posta -spiega Michele Galmarini-. Peraltro il nostro statuto ci impone di fornire rifugio e ospitalità a chiunque ne abbia necessità, cosa che farò sicuramente qualora ce ne fosse bisogno. La necessità -esemplifica Galmarini- può anche essere quella di una famiglia con bambini che non abbiano trovato ospitalità in altri posti. Nel momento in cui abbiano fame e lo ritenessi opportuno, mi sentirei di accoglierli all'interno e dare loro da mangiare. Più in generale credo che nella realtà dei rifugi forse sarebbe stato sufficiente mantenere le norme che già utilizziamo e che il green pass possa risultare divisivo. Per noi -conclude- la verifica rappresenta poi un'ulteriore problematica, in un contesto già complesso e impegnativo, anche se splendido, come lo sono le attività in quota”.

Anche all'Oberto Maroli questi primi giorni di obbligatorietà del certificato non hanno creato particolari problemi. “Il tempo è stato bello e il servizio dei pasti è stato principalmente all'esterno, chi ha prenotato all'interno responsabilmente aveva il Green Pass. Quello che mi lascia perplesso, fornendo anche servizio bar, è il fatto che chi consuma al bancone non debba sottostare alla normativa mentre chi decide di sedersi a un tavolo posto a distanza di sicurezza, anche solo per un caffè, sì, magari dopo una lunga camminata”.