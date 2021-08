Niente Sagra della Patata. Tomà: "Ci abbiamo provato e creduto fino alla fine"

Il Comitato, dopo attenta valutazione e con dispiacere, ha deciso di annullare l’edizione 2021della Sagra della Patata di Montecrestese prevista per il 28 e 29 agosto 2021.

"Purtroppo non ci sono le condizioni per poter garantire un servizio all’altezza della qualità che la Sagra e tutti i volontari hanno sempre cercato di mettere a disposizione di tutti" spiegano da comitato organizzatore.

“Ci abbiamo provato e creduto fino alla fine - dice Guido Tomà, Presidente della Prolo- co Montecrestese - ma le direttive attuali in tempo di Covid19 non ci aiutano ad offrire i nostri prodotti e i nostri piatti come vorremmo e non ci consentono di lavorare con l’entusiasmo e la tranquillità a cui siamo abituati".

"Abbiamo sempre investito molto in questa direzione, per questo motivo abbiamo sta- bilito di rimandare tutto al prossimo anno”.

Il Comitato ringrazia tutte le persone che esprimono sempre grande attenzione verso la Sagra della Patata di Montecrestese e invita tutti a rincontrarci nel 2022!.