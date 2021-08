Scontro tra due auto a Villadossola di fronte alla Coop

Incidente alle porte di Villadossola intorno alle 16 di oggi pomeriggio. Un suv Mercedes si è scontrato con una Panda di fronte alla Coop. Ad avere la peggio l'utilitaria che si è ribaltata dopo l'impatto. Due persone sono state portate al Dea per accertamenti ma non hanno riportato ferite gravi. Sul posto oltre ai mezzi di soccorso anche la Polizia domese per ricostruire la dinamica.