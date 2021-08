La Corte dei Conti segnala alcune criticità sul bilancio comunale

La Corte ha analizzato ‘’alcune criticità’ relative agli equilibri di bilancio, al fondo pluriennale vincolato, a fondo crediti di dubbia esigibilità e alla razionalizzazione della società partecipate. Un documento molto tecnico quello della Corte dei Conti i cui rilievi saranno oggetto di attenzione dell’amministrazione Toscani. In parte di tratta di ‘errori’ nella compilazione di allegati o di ‘mancanze’ di prospetti per spese in conto capitale. Ma anche il ’non inserimento’ nei Fondi di dubbia esigibilità di alcune voci tra cui i dividendi della Seo, la società partecipata, o le sanzioni stradali ma anche altre voci. La nota spiega ‘’che l’aver incassato il credito nell’esercizio successivo non lo rende, necessariamente e per sua natura, un credito certo’’.

Come dicevamo un capitolo la Corte lo ha dedicato alla società Seo, Servizi Ecologico dell’Ossola, che vede Villadossola socio con il maggior numero di quote, assieme ad altri comuni ossolani. La Corte evidenzia come nel dicembre 2019 ‘’il consiglio comunale abbia deciso di mantenere, senza alcun intervento, la partecipazione nelle Seo, nonostante per take società non risultasse rispettato il parametro previsto dal Testo unico in materia di partecipate.