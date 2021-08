Lo chef stellato Giorgio Bartolucci protagonista di un servizio del tg Studio Aperto

Un lungo servizio è andato in onda l’8 d’agosto a Studio Aperto sul “rinascimento” che Domodossola sta vivendo.

Il sevizio della giornalista Ida Barone è stato incentrato sul Ristorante Atielier, la bomboniera ricavata all’Hotel Eurossola, primo ristorante ossolano ad ottenere una Stella Michelin.

Lo Chef Giorgio Bartolucci ha illustrato un menù in cui vengono riproposti in chiave innovativa alcuni elementi del territorio come la polenta di Beura, la lumaca e il miele, infine un dolce che richiama il pentagono delle antiche mura la D di Domodossola, il tutto guarnito con la ricotta e il miele della valle Antigorio.

C’è stato spazio anche per il bartender, che ha proposto un long drink ideale per il dopocena a base di nocino di Beura, per la Sommelier Katia Ferrante e per Elisabetta Bartolucci.

VIDEO