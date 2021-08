Canton Ticino, ritrovato il corpo della 31enne annegata in Val Verzasca

E' stato ritrovato il corpo della donna di 31 anni annegata domenica scorsa in un corso d'acqua a Lavertezzo, in zona Ponte dei Salti in Val Verzasca, in Canton Ticino (leggi QUI).

Il rinvenimento è stato operato dalla Polizia cantonale che, nell'ambito del dispositivo messo in atto a seguito all'annegamento della bagnante, ha individuato la salma di una donna in zona pozzo Passerella. Fondamentale è stata la segnalazione di un cittadino.

La salma è stata recuperata e sono in corso le verifiche del caso per accertarne formalmente l'identità. Al dispositivo di ricerca, coordinato dalla Polizia cantonale, hanno contribuito anche la REGA e il SAS.