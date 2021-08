Come proteggere i nostri dispositivi e la nostra smart home dagli hacker

Impossibile soprassedere: le smart home (ovvero le case dotate di impianto domotico) sono una meraviglia futuristica che fino a un decennio fa erano appannaggio soltanto dei fumetti. Al giorno d’oggi, complice il sempre maggior numero di dispositivi intelligenti presenti sul mercato, una semplice abitazione si può trasformare in una casa progressivamente più efficiente, capace di adattarsi ai nostri bisogni e ai nostri desideri.

Questo accade grazie ai progressi ottenuti in ambito tecnologico specie per quanto riguarda il perenne bisogno di rimanere connessi: una smart home è piena di dispositivi continuamente connessi a internet. Parliamo, infatti, di televisori, telecamere di sicurezza, serrature intelligenti, termostati smart, assistenti vocali, frigoriferi capaci di intrattenimento e chi più ne ha più ne metta.

Tutti questi dispositivi sono in grado di aiutarci ad avere una migliore qualità della vita, grazie a una dimora sempre sicura, calda secondo le nostre preferenze e capace di essere con noi anche quando ci troviamo altrove.

C’è un però molto importante in tutto questo: le smart home possono venire attaccate da hacker e malintenzionati proprio attraverso i computer o gli smartphone. Il cosiddetto internet of things, ossia quell’ecosistema in cui anche gli oggetti di uso comune sono collegati alla rete, ha creato nuove opportunità per i cybercriminali.

Per questo motivo è molto importante conoscere quali problemi possono interessare il proprietario di una smart home e perché è indispensabile dotarsi di un sistema di sicurezza contro gli attacchi dei malintenzionati. Password alfanumeriche lunghe, VPN sicure, accorgimenti in sede di acquisto dispositivi, sono tutte azioni che possono aiutarci a restare inattaccabili.

Quali sono i rischi collegati a una smart home?

Avere un impianto domotico senza utilizzare sistemi di sicurezza come una VPN significa esporsi a diversi rischi, di ordine e carattere differente.

Un hacker, in mancanza di sistemi di sicurezza, potrebbe entrare nel sistema informatico della nostra smart home andando a modificare i comportamenti degli elettrodomestici. In questo caso le possibilità di azione sono moltissime: da malfunzionamenti del frigorifero capaci di rovinare il nostro cibo a serrature intelligenti che non si aprono, lasciandoci dentro o, ancora peggio, fuori casa a tempo indeterminato.

Come se questo non bastasse, oltre ai rischi legati al corretto funzionamento dei nostri dispositivi, ci sono importanti problemi legati alla sicurezza personale o alla nostra privacy da considerare. Un malintenzionato attraverso il sistema di videosorveglianza può osservarci a nostra insaputa, in modo da studiare i nostri comportamenti per eseguire azioni indisturbate quando non ci siamo. Sempre attraverso le telecamere può scoprire cosa facciamo nel tempo libero, registrare dei filmati, scattare delle foto, ottenere registrazioni audio o, ancora peggio, scoprire dove nascondiamo i gioielli in casa.

Queste sono solo alcune delle cose che si possono fare ottenendo il controllo, anche parziale, dei dispositivi di una smart home.

In questo caso avere un impianto domotico domestico è avere letteralmente un’arma a doppio taglio, visto che senza un’adeguata protezione essa può essere usata contro di noi in moltissimi modi diversi.

I dispositivi IoT sono sicuri?

I dispositivi smart, nonostante siano commercializzati come “sicuri”, difficilmente possono resistere agli attacchi mirati di un malintenzionato. Il motivo è molto semplice: per poter vendere un dispositivo smart a un prezzo concorrenziale è necessario effettuare dei tagli, spesso in ambito sicurezza.

Le vulnerabilità di questi dispositivi, inoltre, raramente scoperte o studiate. Secondo un recente studio, le vulnerabilità di cui i produttori sono a conoscenza sono meno della metà di quelle realmente esistenti e per questo i dispositivi IoT non sono sicuri.

Per nostra fortuna esistono diverse azioni che possiamo intraprendere per migliorare il sistema di sicurezza della nostra smart home, tutte senza dover acquistare al posto dei dispositivi che già abbiamo dei prodotti più costosi.

È qui che entra in gioco una buona VPN.

Che cos’è e perché è importante avere una VPN

La VPN, o Virtual Private Network, è una tipologia di servizio che permette di crittografare il traffico internet dell’utilizzatore proteggendone l’identità online.

In sostanza, attraverso l’utilizzo di una VPN è possibile proteggere la propria identità modificando il luogo del mondo dalla quale ci si connette e rendendo illeggibili i dati che trasmettiamo.

Nel caso delle smart home, avere una VPN vuol dire criptare i dati che vengono trasmessi tra i nostri dispositivi Smart, non permettendo a nessuno di leggerli al di fuori della VPN stessa. Per un hacker è molto più difficile rubare dei dati se questi risultano illeggibili, soprattutto in ambito smart home.

La VPN va installata sul router che si utilizza per gestire le connessioni internet della propria abitazione. L’installazione di una VPN è semplice ed è possibile sulla stragrande maggioranza dei router attualmente in commercio.