Verrà presentata il 4 settembre la Lista Civica Colloro- Premosello-Cuzzago

Verrà presentato il 4 settembre alle 17 presso il parco verde dell'ex Ospedale di Maternità di Premosello Chiovenda il programma elettorale e i candidati della Lista Civica Colloro- Premosello-Cuzzago.

“La Lista – scrive il referente Andrea Monti - è una lista civica, composta quasi completamente da volti nuovi che si affacciano per la prima volta alla vita amministrativa del Comune, solo due dei candidati hanno ricoperto gli incarichi di assessore e vice sindaco in passate amministrazioni”.

“Tra di noi abbiamo – prosegue Monti - una importante componente femminile, abbiamo imprenditori e imprenditrici del territorio, sia in campo industriale che in campo turistico, abbiamo dei professionisti, dei pensionati e delle persone che da anni militano nel volontariato e si sono adoperati per lo sviluppo del nostro territorio comunale ormai da decenni.

Il punto di forza di questa lista sarà il lavoro di squadra; il nostro candidato Sindaco, oltre a garantire una presenza quotidiana in Comune, potrà contare su validi collaboratori al suo fianco nella gestione, non un uomo solo al comando, ma un lavoro sinergico di squadra, in grado di ascoltare le esigenze del territorio e di soddisfare le richieste dei cittadini in tempo utile.

Ci proponiamo di riaprire il Municipio ai cittadini – conclude il referente stampa -, essendo tale luogo la casa del popolo e non un luogo difficile da raggiungere; i cittadini dovranno sapere che il Municipio sarà il loro punto di riferimento per ogni questione e che lì troveranno sempre qualcuno pronto ad aiutarli”.