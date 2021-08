Calcio, esordio in casa per Vogogna e Juventus Domo

Juventus Dono e Vogogna in casa, Piedimulera e Omegna in trasferta. Inizia così il cammino in campionato per le squadre del Vco. La prima giornata di Promozione, in programma il 12 settembre, offre Juventus Domo-Cossato; Vogogna-Sizzano; Dormelletto-Piedimulera; Bianzè - Omegna. La giornata propone anche: Arona - Valduggia; Chiavazzese-Santhià; Vigliano-Briga; Sparta Novara-Bulè Bellinzago.

La stessa domenica prende il via anche la Prima Categoria, che vede impegnate diverse ossolane: Agrano-Trecate, Cannobiese-Virtus Villa; Carpignano-Varzese; Comignago-Borgolavezzaro; Feriolo-Ornavassese; Oleggio-Pro Gjemme; Fomarco-Momo; Sanmartinese-Crevolese.