Non sono al momento note le condizioni dei conducenti dell'auto e della moto che hanno impattato frontalmente sulla strada per Gattinara intorno alle 12.30 di oggi, 12 agosto. La dinamica e le cause dell'impatto, molto violento, sono al vaglio dei Carabinieri che su luogo hanno proceduto ai rilievi di rito.

I tecnici di Sicurezza e ambiente hanno proceduto alla rimozione dei detriti e alla pulizia della sede stradale per ripristinare la sicurezza della viabilità.