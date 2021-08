Le previsioni meteo per il fine settimana

Un'area di alta pressione di matrice africana interesserà il Piemonte fino alla mattinata di domenica con temperature superiori alla norma, condizioni di disagio fisico e precipitazioni limitate a deboli rovesci convettivi sulle Alpi. "Da domenica pomeriggio - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - una saccatura di origine nordatlantica scenderà verso sud avvicinandosi all'arco alpino e attraversando il territorio piemontese nella serata di lunedì; tale struttura depressionaria causerà fenomeni temporaleschi sui settori alpini e prealpini in estensione alle zone pianeggianti nella giornata di lunedì".

SABATO 14 AGOSTO 2021

Nuvolosità: cielo sereno o poco nuvoloso con sviluppo di cumuli sui rilievi alpini nelle ore centrali della giornata. Precipitazioni: deboli rovesci sparsi sui settori alpini tra la tarda mattinata e il pomeriggio. Zero termico: in calo sui 4500-4600 m. Venti: deboli localmente moderati da ovest sulle Alpi; sull'Appennino venti deboli da nord al mattino in rotazione da sud al pomeriggio. Calma di vento in pianura.

DOMENICA 15 AGOSTO 2021

Nuvolosità: cielo poco nuvoloso; sviluppo di consistenti nubi cumuliformi sui rilievi alpini a partire dalla tarda mattinata, in successiva estensione alle pianure adiacenti. Precipitazioni: a partire dalla tarda mattinata rovesci e temporali deboli localmente moderati sull'arco alpino, in locale estensione alle zone pianeggianti adiacenti nel pomeriggio. Attenuazione dei fenomeni in tarda serata. Zero termico: in lieve calo sui 4300 m a nord, stazionario sui 4500 m a sud. Venti: moderati localmente forti da ovest sulle Alpi, deboli localmente moderati da sud sull'Appennino; in pianura venti deboli da nord sul settore settentrionale e da sud sul basso Piemonte.