La Pro Salecchio ha aperto le porte a 'Musica in quota'

Buona affluenza anche per la tappa di Salecchio di ‘Musica in Quota’. Ed anche questa volta l’ospitalità degli alpigiani è stata esemplare. Come nelle altre tappe, Salecchio ha saputo accogliere nel migliore dei modi chi è salito nel piccolo alpeggio walser. Ad organizzare l’accoglienza il Comitato Pro Salecchio che ha predisposto tutto a dovere per una giornata di svago, compresa un’ottima polenta. Un benvenuto dato anche dall’amministrazione comunale di Premia, con gli assessori Augusta Secchi ed Elia Scrimaglia.