Green pass e aziende, Fim Cisl si appella alla Regione: "Un tavolo per decidere le regole"

Sono giorni caldi, sul fronte sindacale. E le temperature di Ferragosto centrano relativamente. Tutto ruota intorno al green pass: tra regole, applicazioni, vaccini e interpretazioni.



E se la scorsa settimana - anche con minacce di sciopero - l'argomento dalla teoria è passato alla pratica, parlando di utilizzo delle mense in alcune fabbriche (su tutte la Hanon System di Campiglione Fenile), la Fim Cisl torna alla carica lanciando un appello alla Regione. "Convochi un tavolo con i sindacati e le imprese per redigere un protocollo comune per gestire il tema a beneficio dei lavoratori e delle imprese".



Proprio i metalmeccanici Cisl, insieme alle altre sigle di categoria, si erano schierate in prima fila in questo primo "confronto" sul tema del green pass all'interno delle aziende. Ma non ci stanno a passare per no vax: "Siamo impegnati nel sostenere la campagna vaccinale tra i lavoratori e si attiverà con apposite assemblee sindacali e comunicati divulgativi affinché a settembre la maggior parte dei lavoratori sia vaccinata. Il nostro sindacato non ha mai strizzato l’occhio al movimento No Vax e continua a difendere la salute di tutti i lavoratori e lavoratrici prima di ogni altra cosa.





Il punto, piuttosto, è quello delle regole e delle applicazioni concrete. Che - dicono dal sindacato - non si può risolvere con una "faq" pubblicata sui siti istituzionali. "Un tentativo che riteniamo velleitario e che non risolve in alcun modo un tema così complesso come il Green Pass e il suo utilizzo presso la mensa aziendale. Affidare il compito del controllo alle imprese che erogano il servizio mensa è difficoltoso, in quanto servono personale e strumenti aggiuntivi. Chi sosterrà questa spesa? Siamo sicuri che le aziende abbiano risorse economiche e spazi fisici per creare nuove aree adatte ai non vaccinati? Siamo così convinti che le imprese pur nel rispetto della legge vogliano separare in categorie i propri dipendenti in mensa?".