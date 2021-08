Quali vantaggi porta la partecipazione del Comune nella Seo?

La partecipazione del Comune di Villadossola nella Seo (Società Ecologica dell’Ossola) è uno dei punti analizzati dalla Corte dei Conti regionale che la approfondisce nelle 25 pagine della sua sentenza.

Come è noto Villadossola detiene il 45,1 per cento delle quote della Seo, dove ha designato il nuovo amministratore unico. Società, che dopo lo scorporo dei servizi idrici, si è concentrata sulla gestione della centrale idroelettrica sul rio Arsa a Pieve Vergonte.

La Corte dei Conti analizza la delibera comunale del 9 dicembre 2019, con la quale il consiglio comunale decideva di mantenere la partecipazione nella Seo ‘’nonostante per tale la società non risultasse rispettato il parametro indicato dal Testo Unico in materia’’.

Ma la Corte analizza anche i dati della Seo che non abbiamo trovato in precedenza perché la Seo, pur essendo una società pubblica , non ha in sito internet .

La Corte rileva i ricavi della Seo: 360.377 euro nel 2019; 476.554 nel 2018; 319.692 nel 2017, dovuti alla vendite, e invece ricavi pari a 111.093 euro nel 2019; 133.561 nel 2018; 125.721 nel 2017. "Inoltre - scrive la Corte - nel 2016 la società ha conseguito ricavi dalla vendite e dalla prestazioni pari a 426.545 nel 2016 e altri ricavi e proventi pari a 249.520".

La sentenza rileva che ‘’per la società si è scelta la strada di non avere più dipendenti, dopo il trasferimento del personale ad Acque Nord, poiché assunzioni di personale avrebbero comportato costi troppo elevati per la società’’. Sottolinenando come il Comune di Villadossola, nel corso degli anni, ‘’abbia potuto beneficiare ed inserire tra le proprie entrate extratributarie la voce Dividendi Seo’’. La Corte riprende una delibera del consiglio comunale villadossolese del settembre 2017 in cui si evidenzia ‘’che l’alienazione della società sarebbe una misura dannosa ed antieconomica per il Comune, a differenza della conservazione della medesima che si palesa la miglior scelta per l’ente’’ e che ‘’la cessione della società, che è sempre stata attiva e produttiva, è valutata dal Comune come una scelta che causerebbe un danno patrimoniale’’.