Le offerte di lavoro della settimana nel Vco

Di seguito le offerte di lavoro del CpI del Vco della settimana (offerte valide fino all'23 agosto 2021). Il Centro per l’Impiego comunica che è possibile candidarsi solo se in possesso dei requisiti richiesti nell’annuncio. Invita pertanto gli utenti ad aggiornare sempre il proprio curriculum vitae. In mancanza di questi presupposti la candidatura verrà scartata.

Azienda di Verbania cerca un operaio per rimessaggio e manutenzione barche, lavaggio e pulizia. Buona volontà e manualità, patente B, residenza Verbano, contratto a tempo determinato fino a fine stagione.



Società alberghiera di Stresa cerca urgentemente quattro camerieri ai piani e guardaroba per pulizia e riordino camere, controllo e sistemazione biancheria nel guardaroba. Preferibile esperienza in contesto di alberghiero di alta gamma, disponili da subito, massima serietà e affidabilità. Contratto stagionale full time.



Struttura turistica di Pettenasco cerca tre camerieri di sala con diploma alberghiero o formazione in campo turistico, età apprendistato, buona conoscenza inglese e francese, gradita formazione con referenze in contesti di alta gamma, orientamento alla soddisfazione del cliente e alla crescita professionale, forte motivazione. Tempo determinato full time.



Azienda del Verbano che si occupa di manutenzione antincendio cerca 1 addetto alla manutenzione (estintori, manichette idranti, DPI), pat.B, ottimo italiano scritto e parlato, disponibili a trasferte, contratto da definire in base a età ed esperienza maturata.



Società che gestisce sale scommesse/VLT cerca 4 operatori di sala per accoglienza clienti, pulizia locali, gestione cassa previa formazione specifica, anche senza esperienza, buona volontà, precisione e attitudine al contatto con la clientela, disponibilità a turni notturni e nei weekend.



Società di servizi cerca 1 pulitore di locali per uffici pubblici vicino al confine a 5 km da Cannobio, autonomi negli spostamenti, orario da definire, tempo determinato part-time.



Ristorante zona Caddo di Crevoladossola cerca aiuto cucina e cameriere di sala per lavoro serale, gradita esperienza, buona volontà e disponibilità immediata.

Azienda di Omegna cerca 1 impiegato/a junior, 1 manovale di officina, 1 autista magazziniere. Per impiegato e manovale anche nessuna esperienza ma età 18/29 per apprendistato, per magazziniere indispensabile pat. B.

Società che vende e promuove prodotti di telefonia cerca 2 commessi venditori per negozio all’interno di un Centro Commerciale a Gravellona Toce, inviare le candidature a backoffice@iperagent.it



Società di servizi cerca 4 operatori di call center per prenotazioni di esami diagnostici e customer care, Diploma, ottimo uso pc, residenti nei comuni vicino a Piedimulera. Tirocinio di inserimento per tre mesi e poi contratto a chiamata.



Studio dentistico di Domodossola cerca un assistente di studio con qualifica ASO ed esperienza pregressa, contratto a lungo termine da settembre 2021.