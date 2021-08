Si terrà questa sera, venerdì 20 agosto, il ‘Fuori tutto’, l’appuntamento annuale con lo shopping nelle vie domesi.

I negozianti potranno esporre la loro merce lungo le strade dalle 20 alle 24 e verranno praticati sconti anche del 40 – 60 %.

Per l’occasione saranno chiuse al traffico a partire dalle 19.30 corso Paolo Ferraris, corso Fratelli Di Dio, via Marconi, via Garibaldi, via Galletti, via Francioli e parte di corso Moneta.