Calcio, quasi tutte in campo per la preparazione le squadre ossolane

Tutte al lavoro, tranne una, le squadre ossolane di Promozione e Prima Categoria. La stagione 2021-2022 è dunque già iniziata con la preparazione precampionato.

I primi e rientrare dalla ferie sono stati i giocatori del Piedimulera che sono al lavoro già dall’8 agosto sotto la guida di Roberto Bonan. Lunedì 16 agosto gli allenamenti sono iniziati per Juventus Domo e Vogogna, anche quest’anno affidati alla ‘cure’ di Italo Morellini ed Enrico Castelnuovo. Sempre lunedì 19 sono tornati ad allenarsi anche i neri dell’Ornavassese, squadra che da anni si affida ad Adolfo Fusè.

Anche la Crevolese è tornata al lavoro questa settimana: a guidare i gialloblu è Roberto Chiaravallotti.

La stessa Virtus Villa è già in campo. Visto che Daniele Massoni ha fatto riprendere gli allenamenti sono martedì 17 sul campo di Beura.

Mercoledì 18 prima seduta per i granata della Varzese, che vede in panchina il riconfermato Gianni Lipari.

L’ultima squadra a tornare in campo è il Fomarco Don Bosco, poiché Tiziano Piccinini ha previsto il via alla preparazione per sabato 21 agosto alle 17.