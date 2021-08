Maiesso: tanta paura ma nessuna ferita grave per una 26enne scivolata in acqua agli Orridi

Sfiorata nuovamente una tragedia a Maesso. Oggi pomeriggio una giovane di 26 anni è scivolata in acqua, fortunatamente in un punto dove la corrente non era forte. La giovane è riuscita a ritornare a riva ed uscire dall'acqua da sola. Sul posto sono subito arrivati i volontari della stazione di Baceno del Soccorso Alpino che hanno stabilizzato la giovane in attesa dell'elicottero. La 26enne, caduta nello stesso punto dove venerdì sono caduti in acqua una mamma e il figlio di 8 anni, non ha riportato ferite, solo qualche botta sulle rocce e qualche escoriazione.

La giovane, una turista non della zona, è stata elitrasportata in ospedale.