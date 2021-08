Le previsioni meteo per il fine settimana

Tempo soleggiato oggi ma peggiora domenica. “Domenica – si legge nell’ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - una nuova onda di bassa pressione transiterà a nord dell'arco alpino, causando un aumento dell'instabilità atmosferica sul nord Italia che sfocerà in temporali anche sulle zone di pianura. Lunedì la perturbazione si porterà sul nordest della nostra penisola, favorendo un miglioramento del tempo sulla nostra regione, ma con instabilità pomeridiana”.

SABATO 21 AGOSTO 2021

Nuvolosità: cielo sereno o poco nuvoloso per locali cumuli a ridosso dei rilievi alpini nelle ore centrali della giornata

Precipitazioni: assenti. Zero termico: stazionario sui 4100 m. Venti: deboli o localmente moderati in montagna, occidentali sulle Alpi e da sud sull'Appennino. Ventilazione prevalentemente in regime di brezza altrove

DOMENICA 22 AGOSTO 2021

Nuvolosità: cielo poco o parzialmente nuvoloso per cumuli a partire da Alpi e Appennino nel corso del giorno, in graduale estensione alle pianure.

Precipitazioni: inizialmente deboli rovesci sparsi a ridosso dei rilievi, in intensificazione su quelli alpini nel corso del pomeriggio con valori anche moderati o forti per temporali in possibile transito sulle zone di pianura in serata. Zero termico: in calo in serata a nord fino ai 3900 m, sostanzialmente stazionario a sud sui 4100 m. Venti: moderati o localmente forti da ovest sulle Alpi, deboli o localmente moderati da sud sull'Appennino e deboli prevalentemente orientali in pianura.